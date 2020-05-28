Елена Воробей продала квартиру на морском побережье из-за остутствия заработков

Москва, 28 мая. Российские артисты не имеют заработка из-за коронавируса уже третий месяц, при этом у всех разная финансовая ситуация. Об этом рассказала актриса Елена Воробей.

Она пояснила, что является единственным кормильцем в семье, обеспечивая дочь и племянников. Перспективы не иметь заработка еще неопределенное время угнетают ее.

«Театральным артистам — государственникам, бюджетникам — полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ипэшникам — не полагается ничего», — поделилась Воробей.

В условиях отсутствия постоянной работы актриса решила продать свою квартиру в Черногории на побережье моря. Воробей считает глупым сравнивать благосостояние рядовых граждан и знаменитостей, которые владеют дорогой недвижимостью.

«Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать», — отметила артистка.

При этом актриса подчеркнула, что в первую очередь нужно думать о тех, кому сейчас труднее всего, и стараться им помочь. Сама Воробей сейчас занимается волонтерством, доставляя продукты людям, находящимся в самоизоляции.

Ранее на бедственное положение российских артистов пожаловались продюсер Иосиф Пригожин и шоумен Сергей Глушко, известный как Тарзан. Вскоре их заявления подверглись критике со стороны фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и певца Григория Лепса.