Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» вновь приостановлен

Москва, 28 мая. Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию вновь приостановлена. Об этом свидетельствуют данные оператора польской сети газопроводов Gaz-System.

Согласно информации, размещенной на аукционной платформе компании, транзитные мощности польского участка трубопровода не были забронированы отправителями газа на 28 мая. По состоянию на 07.00 по европейскому времени, поставки вновь осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Как сообщил оператор Gascade, который принимает газ на территории Германии, прием на пункте Мальнов на границе с Польшей прекратился с 6.00 по местному времени, пишет «АиФ». Ранее объем поставок составлял около 1,1 миллиона кубометров в час.

Напомним, 16 мая завершился срок действия контракта на транзит российского газа через Польшу. С 17 мая прокачка по участку трубопровода «Ямал — Европа», находящемуся на территории Польши, возможна только по результатам торгов, передает НСН. 25 мая транзит упал до десятой части пропускной способности газопровода, а на следующий день прокачка была приостановлена.

Протяженность газопровода «Ямал — Европа» превышает две тысячи километров. Как сообщает телеканал «360», проектная мощность трубопровода составляет 33 миллиарда кубометров в год.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, почему Польша ничего не выиграла от приостановки транзита российского газа через трубопровод «Ямал — Европа».