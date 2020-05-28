Политолог Корейба заявил, что Украина полностью «принадлежит» Польше

Москва, 28 мая. Польский политолог Якуб Корейба заявил, что Украина сейчас полностью «принадлежит» Польше, которая не несет ответственности за это государство.

По его словам, современное состояние украинской государственности очень выгодно для поляков. Эксперт назвал его агонизирующимся и бедным. Местные элиты не намерены восстанавливать Речь Посполитую или принимать участие в разделе Украины с Россией, считает Якуб Корейба.

«Зачем нам делиться с вами Украиной, если она у нас вся?» — поинтересовался политолог.

Он добавил, что Варшава получает от Киева все, что необходимо, при этом не несет какой бы то ни было ответственности за происходящее на Украине. Как считает Якуб Корейба, в настоящее время развал и раздел Украины не выгоден европейским игрокам.

Если в России говорят о возможном разделе Украины, значит, ее политические конкуренты должны как можно дольше сохранять целостность этого государства, добавил политолог.

Ранее Якуб Корейба назвал главные отличия России от других европейских стран и объяснил, почему Варшава выступает против Москвы. По словам политолога, сейчас у поляков особенное восприятие международной политики. Оно отличается от российского. Он считает, что дело в том, что две страны за минувшие годы накопили серьезно отличающийся друг от друга исторический опыт.