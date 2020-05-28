Минфин перечислил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Москва, 28 мая. Министерство финансов выделило 100 миллиардов рублей 56 регионам, чьи доходы упали из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перечислении средств на прошлой неделе, средства перевели 26 мая.

Как уточнили в ведомстве, деньги направят в те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. В ведомстве также добавили, что размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Напомним, льготы и выплаты нужно распространить на всех заразившихся коронавирусом в ходе оказания помощи больным общего профиля специалистов. Об этом в четверг заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

По его мнению, в России на защиту взаимодействовавших с больными общего профиля врачей было использовано гораздо меньше ресурсов, тогда как зараженных коронавирусом среди них было много.

Ранее согласно поручению президента РФ Владимира Путина в России на три месяца (апрель, май и июнь) ввели дополнительные выплаты для медиков, работающих с людьми, у которых выявили коронавирус. Врачам положена доплата в размере 80 тысяч в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи по 50 тысяч, а младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи по 25 тысяч рублей.