Врач-психиатр Говорин дал совет россиянам, не верящим в существование эпидемии

Россиянам, не верящим в существование коронавируса, следует посетить реанимацию больницы, где находятся заразившиеся граждане. Об этом Федеральному агентству новостей заявил врач-психиатр, депутат Госдумы Николай Говорин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал данные опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, согласно которым треть россиян считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной либо выдумкой заинтересованных лиц. Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования, 23,2% респондентов отказались верить в существование коронавируса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена.

По мнению экспертов, поведение отрицающих COVID-19 россиян кардинально отличается от поведения тех, кто признает ее факт. По их данным, 53% тех, кто не верит в эпидемию, выходят на прогулку, а 43% навещают родственников. Среди признающих эпидемию встречаются с родственниками около 18%. 12% участников опроса признались, что видятся с друзьями.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Николай Говорин рассказал, как россиянам, отрицающим эпидемию, убедиться в обратном.

«Чтобы люди верили, им нужно сделать визит в какую-нибудь большую реанимацию. Тогда они могли бы посмотреть, что там происходит. Если они не верят в эпидемию в нашей стране, то пускай посмотрят, что происходит в Бразилии и что было в Италии. Следует взглянуть на пример Швеции, которая игнорировала долгое время карантинные мероприятия. Это привело к увеличению показателя смертности в этой очень цивилизованной стране», — заявил Говорин в интервью ФАН.

Причиной подобного мышления респондентов является искаженная информация об эпидемии в социальных сетях, говорит парламентарий.

«Раньше мы имели один или два источника информации. К тому же все сидели возле телевизоров, который формировал общественное сознание. Сейчас социальные сети доминируют над иными средствами информации. Там существует свобода мнений, то есть говори, что хочешь, — отметил доктор медицинских наук. — Около 30% людей имеют личностные особенности, выражающиеся в способности верить в разного рода информацию, быть внушаемыми и подверженными чужому влиянию»

Однако Говорин заметил, что подавляющая часть населения адекватно воспринимает сложившуюся психологическую ситуацию вокруг пандемии.

«Несмотря на то, что в ряде регионов меры по самоизоляции не в должной степени реализованы, у большинства людей была правильная поведенческая позиция. Это привело к тому, что мы проходим пандемию вполне достойно», — добавил он.

На 28 мая в России выявлено 379 тысяч пациентов с коронавирусом, 4,1 тысячи человек скончались. Примерно 150 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц. В целях недопущения распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции.