В Росатоме разрабатывают универсальный ускоритель для лечения рака

Москва, 28 мая. Специалисты российской атомной отрасли предлагают создать в России универсальный ускоритель заряженных частиц — сильноточный циклотрон. Об этом говорится в материалах на сайте закупок государственной корпорации «Росатом».

Отмечается, что устройство можно будет применять наработки радиоактивных изотопов, используемых в диагностике злокачественных заболеваний. Кроме того, его применяют непосредственно для лучевой терапии разных форм рака. Как пишет РИА Новости, ускоритель будет использоваться для получения радиоактивных изотопов стронция-82 и германия-68. Оборудование позволит организовать протонную терапию раковых заболеваний органов зрения. При таких диагнозах хирургические и химиотерапевтические методы неэффективны.

Ранее ученые из Новосибирска предложили новый метод лечения онкологических заболеваний с помощью рентгена.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию, опубликованную в издании «Наука в Сибири», ученые предложили лечить рак рентгеном, который необходимо использовать в определенных дозах для получения результата.

Сотрудники Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН после проведения исследований на животных сделали вывод, что если воздействовать на пораженный раком участок, используя сеточку из рентгеновских пучков, то больные клетки умирают.