Корнилов: Помощь России нанесла серьезный удар по еврооптимистам в Италии

Даже итальянские проевропейские партии выражают серьезную тревогу и недоумение в связи с полной беззубостью и бесполезностью Брюсселя в условиях пандемии. Подробнее — в материале Федерального агентства.

Запрет Запада

Западные страны пытаются использовать ситуацию с пандемией нового типа коронавируса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к РФ за помощью. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров написал в статье для китайской газеты Global Times.

«Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя», — отметил он.

По мнению министра, пандемия коронавируса показала миру ряд примеров нехватки гуманизма. Этот дефицит обусловлен «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит». Речь о тех, кто декларирует моральное лидерство и демократические традиции, а на деле «отбрасывает элементарные правила приличия, этические ограничители и начинает действовать по «закону джунглей».

Италия разочарована

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что Запад понимает, что его очевидные провалы на «коронавирусном» фронте привнесут дополнительные проблемы. К примеру, в условиях, когда Италия задыхалась от эпидемии, а ей помогали только Китай и Россия, резко выросли евроскептичные настроения на Апеннинах.

«Это встревожило европейский истеблишмент, появилась масса заявлений и статей, что Россия тем самым внесла раскол в ЕС. Вместо того, чтобы самим помочь итальянцам, истеблишмент решил, что легче снова обвинить нас. Проблемы у Евросоюза были и до этого. Сейчас они, конечно, усилятся. Даже итальянские проевропейские партии выражают серьезную тревогу и недоумение в связи с полной беззубостью и бесполезностью Брюсселя в условиях пандемии. Я не думаю, что в итоге Италия сразу засобирается из Евросоюза, но удар по еврооптимистам там нанесен очень серьезный», — заключил Владимир Корнилов.

Любой ценой

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что у Запада сработал инстинкт — не дать России и Китаю повысить свой политический вес. Любой ценой. Даже в ущерб своим союзникам, да и самим себе.

«Другой вопрос, насколько вообще законны такие запреты? Понятно, что странам, полностью находящимся под внешним управлением — таким, как Украина, Вашингтон может диктовать все, что угодно, но явно не какой-нибудь Италии, Франции или Германии, которые все же в той или иной степени обладают политической субъектностью. Собственно, Италия и обратилась за помощью к России, когда поняла, что от союзников помощи ждать нечего и чихать они хотели на все запреты — тут уже реально вопрос жизни и смерти», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что маски из Китая страны Запада охотно берут и «даже грызутся за них друг с другом, включая США». Были бы такие принципиальные — отказались, но нет.

«Что же касается обвинений в адрес Китая, то для Трампа это не столько попытка переложить ответственность, сколько использование темы коронавируса в его «священной войне» против Пекина, которую он вел и будет вести без оглядки на эпидемию, кризис или что бы то ни было еще. Было бы странно, если бы он не воспользовался этой возможностью наехать на своего врага. И, конечно, нежелание брать на себя ответственность за происходящее в собственной стране накануне выборов», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, обвинения же в отношении России — дежурные. Тут не надо искать какого-то нового подвоха. Проста машина информационной войны работает вне зависимости от того есть эпидемия или нет.