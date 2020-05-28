Пользователей Сети поразила оптическая иллюзия с «ковром-самолетом»

Москва, 28 мая. Необычное видео с «ковром-самолетом» поразило пользователей Сети. Ролик опубликовали в одном из Twitter-аккаунтов.

Удивительное видео было снято в Гималаях с помощью беспилотника с объективом «рыбий глаз». Ролик демонстрирует, как людей везут в кузове автомобиля по узкой горной дороге, при этом из-за оптической иллюзии кажется, что машина «парит в воздухе».

«Общественный транспорт в Гималаях», — написал пользователь Twitter, опубликовавший видео.

«Я подумал, что это ковер-самолет», — прокомментировал пользователь randomfandom88.

«Камера с «рыбьим глазом» делает все более впечатляющим, чем есть на самом деле», — отметил MikeTemplar1.

«Аладдин с бандой», — пошутил ErollDe.

«Это невозможно!» — удивилась _U_in_My_Heart.

Кроме того, многие пользователи Twitter отметили, что такой способ передвижения очень опасен.

«Что произойдет, если у них спустит шину?!» — написала Leggietoes.

«Тот, кто едет на этом, надеюсь, уже составил завещание», — прокомментировал пользователь TVjunkieupnorth.

«Я не думаю, что у меня хватит смелости сидеть в кузове этого грузовика и через миллион лет», — признался Stevetoppsculp1.