Российские истребители сорвали работу американского самолета-разведчика у берегов Сирии

Российские истребители Су-35С, поднятые с авиабазы Хмеймим, произвели сближение с американским противолодочным патрульным самолетом P-8 Poseidon, который намеревался произвести разведку обстановки в районах, непосредственно примыкающих к российским базам Тартус и Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Американскому военному ведомству пришлось срочно изобличить российских пилотов в «агрессивности» и конечно, как же без этого, в «непрофессионализме».

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW