Российские истребители сорвали работу американского самолета-разведчика у берегов Сирии

Российские истребители Су-35С, поднятые с авиабазы Хмеймим, произвели сближение с американским противолодочным патрульным самолетом P-8 Poseidon, который намеревался произвести разведку обстановки в районах, непосредственно примыкающих к российским базам Тартус и Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Американскому военному ведомству пришлось срочно изобличить российских пилотов в «агрессивности» и конечно, как же без этого, в «непрофессионализме».

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of #USNavy Navy P-8 in international airspace above the Mediterranean Sea. This marks the third in two months. We expect nothing less than professional & safe interactions.https://t.co/t9Z61t9hJW — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 26, 2020

На своей странице Twitter ВМС США сообщают, что это уже третий «перехват» их противолодочных самолетов, осуществляемый российскими истребителями Су-35С с Хмеймима.

Американцы заявляют о «unsafe unprofessional interception» — «небезопасном и непрофессиональном» перехвате. По сложившейся уже традиции, именно так американские летчики называют сближение на расстояние буквально нескольких метров, осуществляемое российскими пилотами. Такое точное маневрирование способны осуществить только пилоты высочайшей квалификации, и вопли «вероятного противника» о непрофессионализме российских пилотов скорее похожи на проявление страха или зависти.

Два российских истребителя сопровождали американский патрульный P-8 Poseidon в течение 65 минут, непрерывно маневрируя в непосредственной близости от него. В кадры видео, снятого американским пилотом, попали истребители Су-35С с бортовыми номерами «21 Красный» и «64 Красный».

Что известно об этих боевых машинах? Согласно открытым данным, Су-35С с бортовым номером «21 Красный» был изготовлен на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре и в ноябре 2017 года был передан 159-у гвардейскому истребительному авиаполку, который входит в состав 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Полк базируется на аэродроме Бесовец в Карелии. Второй самолет, «64 Красный», поступил в тот же 159-й полк месяцем ранее.

В российской авиации летчиков 159-го гвардейского истребительного авиационного полка уважительно называют «Бесы» — как от названия аэродрома базирования, так и из-за проявляемого порой характера.

Однако стоит заметить, что «вероятный противник» стал забывать, что такое по-настоящему «опасные перехваты». Еще в 1987 году, поднятый с аэродрома Килпъявр в Мурманской области истребитель Су-27, пилотируемый летчиком Василием Цимбалом, перехватил норвежский противолодочный самолет P-3B Orion, идущий вдоль советской государственной границы.

Пытаясь избавиться от советского истребителя, экипаж норвежского противолодочного самолета снизил скорость до минимально допустимой, однако оказалось, что скорость сваливания (при которой крыло воздушного судна не создает подъемную силу и не может обеспечить самолету прямолинейный полет) у советского истребителя была еще ниже.

В результате, потеряв истребитель из виду, P-3B Orion навалился сверху на Су-27 и винтом правого крайнего двигателя рассек на истребителе радиопрозрачную законцовку киля. Получив повреждение, норвежский самолет прекратил выполнение своей задачи и вызвав на помощь истребители, ушел на базу. Советский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

Так что стоит признать, что определение «unsafe unprofessional interception» в отношении российских пилотов — это все же признание высокого мастерства, а не то, что получается при переводе.