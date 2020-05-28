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Эксперты оценили возможность повторения лесных пожаров 2010 года

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Эксперты оценили возможность повторения лесных пожаров 2010 года

Москва, 28 мая. Аномально жаркое лето, которое ожидается в России, может привести к повторению ситуации 2010 года, когда по всей стране горели леса, считают эксперты.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что грядущее лето обещает быть очень жарким, аналогичные заявления делали и метеорологи.

По словам директора центра «Биота, климат, ландшафты» Национального исследовательского Томского государственного университета Сергея Кирпотина, сценарий 2010 года может повториться. Тогда наблюдалось такое явление, как тепловая волна, «когда блокируется перенос воздушных масс с Атлантики, стоит антициклон более двух месяцев и нет осадков».

«Тепловая волна, или «великая засуха», как ее еще можно назвать, особенно опасна для торфяников», — сказал он.

Для усугубления лесных пожаров достаточно всего лишь десять жарких дней подряд, отметил координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. Об этом пишут «Известия».

Эксперты оценили возможность повторения лесных пожаров 2010 года

В Рослесхозе пояснили, что в этом году ожидается, что пожароопасный сезон наступит раньше, чем ожидалось. По последним прогнозам, осложнение ситуации с пожарами может возникнуть в Центральном и Приволжском федеральных округах. Как считает председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов, произошедшее десять лет назад может повториться, так как подход к охране лесов за этот промежуток времени практически не изменился.

«Пока мы не восстановим на федеральном уровне институт лесничества, человеческий фактор и жаркая погода будут делать свое дело. Ценность лесников нужно отразить в новом лесном кодексе», — отметил Морозов.

Как отмечает RT, в России за сутки ликвидировано 65 лесных пожаров на площади более 2,7 тыс. га.

Напомним, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждали эту тему на онлайн-эфире под названием «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?». Эксперты поговорили, как человек влияет на возникновение лесных пожаров и стоит ли ужесточать требования к пожарной безопасности. Руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов тогда сообщил, что большая часть лесных пожаров является целенаправленными поджогами, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

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