Эксперты оценили возможность повторения лесных пожаров 2010 года

Москва, 28 мая. Аномально жаркое лето, которое ожидается в России, может привести к повторению ситуации 2010 года, когда по всей стране горели леса, считают эксперты.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что грядущее лето обещает быть очень жарким, аналогичные заявления делали и метеорологи.

По словам директора центра «Биота, климат, ландшафты» Национального исследовательского Томского государственного университета Сергея Кирпотина, сценарий 2010 года может повториться. Тогда наблюдалось такое явление, как тепловая волна, «когда блокируется перенос воздушных масс с Атлантики, стоит антициклон более двух месяцев и нет осадков».

«Тепловая волна, или «великая засуха», как ее еще можно назвать, особенно опасна для торфяников», — сказал он.

Для усугубления лесных пожаров достаточно всего лишь десять жарких дней подряд, отметил координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. Об этом пишут «Известия».

В Рослесхозе пояснили, что в этом году ожидается, что пожароопасный сезон наступит раньше, чем ожидалось. По последним прогнозам, осложнение ситуации с пожарами может возникнуть в Центральном и Приволжском федеральных округах. Как считает председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов, произошедшее десять лет назад может повториться, так как подход к охране лесов за этот промежуток времени практически не изменился.

«Пока мы не восстановим на федеральном уровне институт лесничества, человеческий фактор и жаркая погода будут делать свое дело. Ценность лесников нужно отразить в новом лесном кодексе», — отметил Морозов.

Как отмечает RT, в России за сутки ликвидировано 65 лесных пожаров на площади более 2,7 тыс. га.

Напомним, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждали эту тему на онлайн-эфире под названием «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?». Эксперты поговорили, как человек влияет на возникновение лесных пожаров и стоит ли ужесточать требования к пожарной безопасности. Руководитель центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов тогда сообщил, что большая часть лесных пожаров является целенаправленными поджогами, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.