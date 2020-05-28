Роскачество нашло в сметане следы антибиотиков и растительные жиры

Москва, 28 мая. Роскачество в ходе повторной проверки сметаны нескольких торговых марок обнаружило в ней следы антибиотиков, растительные жиры и дрожжи. Об этом говорится в пресс-службе организации.

Была проверена сметала 20% жирности семи торговых марок — «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето». Специалисты обнулили рейтинг сметаны «Благода» за растительные жиры, дрожжи и антибиотики.

Сметана «Домик в деревне» упала в рейтинге по сравнению с предыдущим исследованием из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах. При этом эксперты не нашли нарушений в товарах «Пестравка», «Вологодское лето» и «36 копеек».

Ранее Роскачество проанализировало 50 популярнейших марок сметаны 20% жирности на российских прилавках и поделилось итогами исследования. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что 42 бренда из 50 были признаны безопасными и отвечающими всем нормам и стандартам, а 36 из них признали товаром повышенного качества.

Лидерами в списке стали фирмы «Простоквашино», «Брест-Литовск», «Бежин луг», «Амка», а также «Ростагроэкспорт».

При этом сотрудники Роскачества обнаружили нарушения у восьми брендов, в том числе речь идет о фирмах: «Вологодское лето», «СФЕРМ», «Добрая буренка», «Зеленый берег», «Пестравка», «Молочные продукты Пушкиногорья», «Юрьевская буренка» и «Давлеканово».