Пользователи Сети назвали фаворитов Евровидения-2020

Москва, 28 мая. После отмены европейского песенного конкурса «Евровидение» разные страны проводят онлайн-опросы, чтобы определить фаворитов соревнования. Пользователи Сети назвали участников, которые могли бы стать победителями Евровидения-2020.

В некоторых странах голосование проводили во время шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), ставшего своеобразной заменой финалу конкурса. В этом году на виртуальной сцене Евровидения были представлены участники из 41 страны мира.

Результаты одного из народных голосований появились в Сети 24 мая. Зрители присудили победу участнику из Швейцарии, а на втором и третьем местах оказались Латвия и Армения. Что касается российской рейв-группы Little Big, то их трек Uno в этом опросе занял девятое место.

Кроме того, голосования в прямом эфире проводили телеканалы Швейцарии. Дании и Австралии. Зрители всех трех стран отдали победу коллективу из Исландии «Дади ог Гагнамагнид» и их композиции Think About Things. Второе место австралийцы присудили Little Big, а третье — исполнителям из Литвы The Roop с треком On Fire, пишет «Экономика сегодня».

Если же пытаться определить победителя по просмотрам на YouTube, то Little Big являются явными лидерами — за два месяца клип на песню Uno набрал более 100 миллионов просмотров.

Ранее лидер Little Big Илья Прусикин поделился планами на Евровидение-2021. Он допустил, что группа будет представлять Россию на конкурсе и в следующем году.