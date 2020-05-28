Перспективы левых партий в России обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 28 мая. В четверг, 28 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Жив ли коммунизм в России?».

Флагман коммунистической идеологии в России, КПРФ, во многом повторяет модель КПСС периода разложения партии. Бессменный вождь, окруженный посредственной номенклатурой, отчетность и формализм на партийных собраниях, цеховики в руководстве партии. Однако прошедшие десятилетия наложили и свой уникальный отпечаток на современный российский коммунистический бомонд. Акулы капитализма все чаще становятся коммунистами. Кандидатом в президенты от КПРФ был миллиардер Павел Грудинин, на землях которого растет не только клубника, но и торговые центры с многоэтажками. В Государственной думе и Законодательном собрании Санкт-Петербурга от коммунистов заседают капиталисты, но не рабочие. При этом в России существуют и другие коммунистические партии, такие как «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС), а также «Коммунисты России» во главе с товарищем Максимом Сурайкиным, которые резко критикуют старших товарищей за непоследовательность и ревизионизм.

Есть ли на левом фланге политической жизни страны реальная конкуренция? Может ли коммунизм в России превратиться в мумию Ленина, став мертвой политической силой? Придут ли на смену красным коммунистическим флагам радужные социал-демократические? Будет ли Геннадий Зюганов править партией вечно? Можно ли считать КПРФ Капиталистической партией Российской Федерации? Добиваются ли успеха губернаторы-коммунисты?

Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего эфира с гостями онлайн-эфира — политиками, социологами, журналистами.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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