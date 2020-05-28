Около трех тысяч мест в московских стационарах вернут к обычному режиму работы

Москва, 28 мая. Около трех тысяч коек в медучреждениях Москвы, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, вернут к обычному режиму.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это произойдет уже на следующей неделе. Она добавила, что в настоящее время в столице наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, а количество госпитализаций снижается.

По словам Раковой, сейчас самая главная задача заключается в том, чтобы «постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары».

«Так, уже начиная со следующей недели для приема неинфекционных больных мы вернем порядка трех тысяч коек в пяти московских стационарах», — сообщила Ракова.

В частности, к работе в стандартном режиме вернутся Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнева, ГКБ им. Демихова, ГКБ №31, отмечает телеканал «360». Как подчеркнула Анастасия Ракова, такая возможность появится благодаря «тому, что в Москве сформирован резервный коечный фонд на базе временных госпиталей». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Они будут сохранены на случай изменения эпидемиологической обстановки и позволят оперативно принимать необходимые меры, если ситуация примет неблагоприятный поворот, не задействуя при этом помещения стационаров города», — пояснила заммэра Москвы.

Сейчас в столице для приема больных с COVID-19 перепрофилировано порядка 23 тысяч коек в больницах и создано более 15 тысяч мест на базе временных медкорпусов. Пять стационаров, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к стандартному режиму работы, отмечает РИАМО.

Впервые информация о коронавирусе нового типа появилась в конце прошлого года. Тогда в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.