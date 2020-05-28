Самоизоляцию в Москве продлили до 14 июня. События дня. ФАН-ТВ

Самоизоляцию в Москве продлили до 14 июня В Москве до 14 июня продлили режим самоизоляции, пропусков и других ограничений. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Под запретом остаются массовые мероприятия, не смогут работать кафе, рестораны и другие заведения общепита. Закрытыми останутся парикмахерские, спа-центры и так далее. При этом жителям Москвы в тестовом режиме разрешат прогулки, в том числе пожилым людям. Заработают непродовольственные магазины и различные сервисы, не требующие длительного присутствия клиента (например, химчистки и прачечные), откроются парки и скверы, за исключением парка «Зарядье». Переоформлять цифровые пропуска москвичам не придется, они продлеваются автоматически. Перчаточно-масочный режим остается в силе.

Сергей Лавров заявил о «дефиците гуманизма» Мировая пандемия обернулась дефицитом гуманизма. Глава российского МИД в интервью китайской газете Global Times рассказал о том, как некоторые страны пользуются ситуацией. По словам Сергея Лаврова, западные государства буквально наказывают неугодные им правительства. Дошло до «противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация». Ранее Сергей Лавров уже предостерегал мировое сообщество и своих коллег от попыток политизировать тему коронавируса, призывая концентрироваться на борьбе с эпидемией и спасении людей.

Киев намерен ликвидировать администрации ЛНР и ДНР Установить контроль в Донбассе и ликвидировать действующую администрацию самопровозглашенных республик. Из Киева прозвучал новый план действий относительно ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с республиками не имеет никаких перспектив. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что до конца года планирует добиться возвращения неподконтрольных территорий. Глава страны Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил о нежелании использовать силовые методы, даже в случае отсутствия прогресса по Минским соглашениям.