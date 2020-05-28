Группа врачей из Москвы прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом

Чита, 28 мая. Бригада московских врачей прибыла в Читу для помощи в лечении жителей с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

Ранее российский лидер Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в субъекты, нуждающиеся в поддержке в борьбе с COVID-19, бригады московских медицинских работников.

Кроме того, президент поручил отправить в эти регионы часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин уточнил, что эту помощь ждут в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.

«В составе бригады в Читу прибыли шесть человек — хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

Напомним, в России регистрируется спад волны заражения коронавирусной инфекцией, подавляющее число случаев протекает бессимптомно. В перспективе COVID-19 не способен нанести большого ущерба, если не произойдет его мутации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий и практикующий врач Александр Мясников.

Доктор кратко описал динамику развития эпидемиологического процесса. В незащищенную популяцию жителей Земли пришел вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но несмотря на это, вирус начал терять силу, «фильтруясь» через иммунную систему людей.