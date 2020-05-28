Родителей, потерявших работу в пандемию, предложили освободить от оплаты детсада

Москва, 28 мая. Правительству России предложили до конца 2020 года не взимать плату за услуги бюджетных детских садов с родителей, которые лишились работы в период пандемии коронавирусной инфекции. С соответствующим предложением выступил Член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

В письме, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, Хамзаев отмечает, что некоторые жители страны в связи с различными обстоятельствами и введением режима самоизоляции лишились работы и оказались в затруднительной финансовой ситуации. Однако у них могут остаться требования по платежам за услуги детского сада.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции с 31 марта по 31 мая, и встали на учет в государственной службе занятости в качестве безработных», — цитирует Хамзаева телеканал RT.

На данный момент комментариев Кабмина РФ о соответствующем предложении не поступало.

Напомним, ранее правительство РФ выступило с предложением увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе до коронавируса. Кроме того, глава российского Кабмина предложил распространить пособие по безработице на индивидуальных предпринимателей, которые потеряли работу в период пандемии.