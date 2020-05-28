Бывшая жена Успенского заявила, что его дочь всю жизнь страдала из-за агрессии отца

Москва, 28 мая. Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина подтвердила, что он действительно жестоко относился к своей дочери Татьяне. Женщина согласилась, что не стоит учреждать литературную премию в честь ее экс-супруга.

«Татьяна, она, так сказать, всю жизнь страдала от этого. И при мне, и без меня — до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила», — заявила Филина.

По словам женщины, на публике писатель носил маску, а дома был агрессивен по отношению к близким. Филина утверждает, что Успенский был жесток и к ее сыну, применяя психологическое воздействие и устраивая постоянные скандалы.

В интервью телеканалу «Звезда» женщина подчеркнула, что умалять таланта писателя, конечно, не стоит, поскольку его произведения точной войдут в историю детской литературы. При этом Филина считает, что неправильным присваивать литературной премии имя человека, который «не любил детей» и «относился к ним плохо».

Напомним, ранее Российская государственная детская библиотека объявила конкурс на лучший логотип премии «Большая сказка» имени Успенского. После этого в СМИ появилась информация, что Татьяна Успенская попросила не называть премию именем ее отца, так как он был «очень жестоким человеком, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие».