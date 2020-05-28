Вступающие в силу в июне законы прибавят россиянам денег и сократят их расходы

Москва, 28 мая. С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Как уточнили в ведомстве, семьи с детьми получат материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей. Эти средства предоставляются на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года было от трех до 16 лет.

Как пишет «Российская газета», речь идет о выплатах по случаю потери кормильца, а также для поддержки семей с несовершеннолетними, в случае утраты здоровья, увечья от контузии при исполнении служебных функций.

По данным средств массовой информации, нововведение позволит обеспечить свободное перемещение денежных средств на российском финансовом рынке. Также это может увеличить популярность безналичных платежей.

Напомним, с 14 июня за перевод денег внутри одного банка в другой регион родственникам или знакомым комиссия налагаться не будет. С 1 июня 2020 года при оплате врачебных услуг до 1% будет ограничена максимальная комиссия по эквайрингу. Кроме того, могут пересчитать пособия по безработице. Центры занятости населения с 1 июня смогут запрашивать сведения в нескольких ведомствах.

Анонсированные меры правительства по поддержке семей с детьми на фоне уменьшения дохода граждан в условиях самоизоляции начнут исполняться с 1 июня. Россияне начнут получать по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно (эта выплата носит разовый характер). По пять тысяч рублей за апрель, май и июнь будет начислено на каждого ребенка от нуля до трех лет. Эта выплата не зависит от того, имеют ли родители право на материнский капитал.

Также предусмотрены дополнительные выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Такие семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц, начиная с января. То есть, если малообеспеченная семья подаст заявление в июне, разовая выплата составит около 33 тысяч рублей, в дальнейшем деньги будут поступать ежемесячно.

Во избежание злоупотреблений предусмотрена проверка через ЗАГС сведений о регистрации детей, родители которых подали электронное заявление на выплату единовременной помощи.