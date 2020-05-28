Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга

Москва, 28 июня. Китай отказался обсуждать в Совете безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга. Об этом говорится в одном из комментариев постоянного представительства США при организации.

В вою очередь, постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь написал в Twitter, что страна «отвергает необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности».

Он уточнил, что законодательство о национальной безопасности Гонконга является чисто внутренним делом Китая.

«Это не имеет отношения к мандату Совета Безопасности», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам китайского политика, «факты снова и снова доказывают, что США являются источником проблем в мире».

Конфликт США и КНР переходит в открытую политическую плоскость, считает доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. Ранее государственный секретарь Майк Помпео сообщил, что уведомил конгресс США о том, что Гонконг больше не имеет автономии от Китайской Народной Республики.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, «катастрофическое решение Пекина — это лишь последнее в серии действий, которые в корне подрывают автономию и свободы Гонконга». При этом Помпео напомнил, что государственный департамент обязан следить за степенью автономии Гонконга от Китая и сейчас ситуация не соответствует той, что была до 1997 года. По этой причине законы США не могут применяться как раньше.