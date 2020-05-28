В ЛНР упрекнули главу МИД Украины в незнании Минских соглашений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «попал на свою должность случайно», поскольку не знает обязательств Украины в рамках Минских соглашений. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал обещание министра иностранных дел Украины ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), когда Киев получит контроль над границей с Россией. При этом Кулеба подчеркнул, что переговоры с республиками Донбасса «не имеют никаких перспектив» в системе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — отметил Кулеба.

Украинский дипломат уточнил, что у Киева есть «план Б» по Донбассу, который будет реализован в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений. Кулеба не раскрыл суть плана, но пояснил, что украинским властям не хотелось бы его применять.

По словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, Дмитрий Кулеба вероятно «не в курсе, что Минские переговоры уже шестой год продолжаются».

«Он разве где-то на Луне вырос, а сейчас совершенно случайно попал на эту должность? Кулеба в курсе тех обязательств, которые Украина подписала в рамках Минских соглашений? И третий вопрос, а кому пришло в голову ставить на такую должность человека, который не в курсе основополагающих для украинской государственности вопросов?» — задался вопросами Дейнего.

При этом глава внешнеполитического ведомства ЛНР полагает, что Украина может рассчитывать на урегулирование конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что с этой целью ведутся минские переговоры.

«А с подобными заявлениями пусть нынешнее киевское руководство разбирается, нужны ли им такие чиновники», — добавил дипломат.

В свою очередь, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин пришел к выводу, что, вероятнее всего, у украинской стороны давно свои Минские соглашения, которые написаны неизвестно кем.

«Заявление Кулебы является не только провокационным, но и ультимативным. С таким подходом вопрос Донбасса при нынешней власти решен не будет. Киев не готов договариваться с ДНР и ЛНР и не воспринимает их администрации. Возможно, Украина выйдет из переговорного процесса, раз она считает, что лидеры ДНР и ЛНР не легитимны и с ними нет будущего в переговорном процессе. Тогда возникает вопрос: а с кем они сейчас договариваются? Исходя из такого подхода, власти Украины могут заявить, что лидеры республик — это граждане РФ, с которыми они не собираются вести диалог», — отметил Бредихин.

Напомним, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости от Украины. Тогда Киев начал против республик Донбасса так называемую антитеррористическую операцию.

При участии России, Украины, ОБСЕ и представителей республик Донбасса были подписаны Минские соглашения. Документ предполагает прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Однако соблюдение договоренностей, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.