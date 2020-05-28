Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах

Москва, 28 мая. Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг продюсера Иосифа Пригожина. Ранее он заявил о якобы чрезвычайном положении российских артистов, оказавшихся на грани бедности из-за пандемии коронавируса и отмененных концертов. В ответ на это Куклачев посоветовал Пригожину «срезать свой жир».

Куклачев опроверг информацию о том, что ему не на что жить, и выразил удивление представителями эстрады, которые жалуются на отсутствие дохода.

«Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир. Они привыкли хапать миллионы. Пусть немного остановятся! Многим людям сейчас вообще кушать нечего», — возмутился Куклачев.

Он также призвал не обращаться внимания на жалобы артистов. Музыкантам же он посоветовал перестать петь под фонограмму и «пудрить людям мозги», сообщает издание «Собеседник.ru».

Напомним, скандал начался со слов Пригожина о том, что в сложный период пандемии даже многие востребованные и популярные звезды практически бедствуют, поскольку не имеют возможности зарабатывать из-за отсутствия концертов. После, Шнуров в свойственной себе манере решил высмеять высказывание продюсера. К обсуждению финансового положения музыкантов подключились и другие деятели российского шоу-бизнеса.