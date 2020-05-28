Счетная палата оценила российские запасы нефти и газа

Москва, 28 мая. Разведанных запасов разрабатываемых месторождений нефти хватит России на 35 лет, а природного газа — более чем на 50 лет. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ, которая ссылается на стратегию развития минерально-сырьевой базы России.

«Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти составляет порядка 35 лет. Однако без учета трудноизвлекаемой нефти (65% всех запасов) этот срок не превышает 20 лет», — указано в отчете ведомства о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах».

Также в материалах Счетной палаты уточняется, что на 50 лет хватит запасов природного газа, однако запасы сухого газа существенно ниже, пишет «ФедералПресс».

В ведомстве отметили, что прирост запасов газа сейчас ниже добычи. Что касается нефти, то прирост ее запасов превышает добычу лишь незначительно. Кроме того, в Счетной палате сообщили, что потенциала открытия новых крупных месторождений в освоенных нефтегазоносных регионах практически не осталось, передает НСН. Как отмечается в документах, при добыче в малоосвоенных регионах возникают инвестиционные риски и другие трудности.

Ранее аналитики предупредили, что цены на газ в Европе могут опуститься до минусовых значений на фоне переполненности хранилищ. По данным экспертов, сейчас газовые хранилища в Европе заполнены на 70%, при этом год назад они были заполнены на 56%.