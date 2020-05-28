Болгарская недвижимость Надежды Бабкиной обесценилась из-за кризиса

София, 28 мая. Недвижимость певицы Надежды Бабкиной в Болгарии резко обесценилась, артистка не может ни отправиться на отдых, ни выгодно продать жилье.

Бабкина владеет четырьмя квартирами в курортном болгарском поселке недалеко от линии моря. Рядом находятся кафе, спа, бассейны и другие места для отдыха. Артистка переживает, что в апартаментах в отсутствие ее семьи проживают другие люди, которым жилье сдают нелегально.

Звезда вспомнила, как выключала холодильник, уезжая, но, вернувшись, обнаружила его с остатками еды и включенным. Бабкина отметила, что хотела бы продать квартиры, но не может из-за упавшей цены.

Если квартира в 165 кв. м. в том же жилом комплексе изначально стоила 220 тыс. евро, то сейчас продать ее можно лишь за 80 тыс. евро. Цены на элитное жилье в Болгарии падали в несколько этапов, сначала из-за кризиса, затем из-за пандемии и снижения турпотока.

Помимо Бабкиной недвижимость в Болгарии имеют многие другие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе актриса Лариса Удовиченко, телеведущая Лариса Гузеева, певцы Филипп Киркоров и Лолита, а также другие артисты.

В начале апреля звезда угодила в больницу с двусторонней пневмонией. Врачи диагностировали у певицы тяжелую форму болезни. Бабкина рассказала, что была на грани смерти. По словам артистки, у нее было повреждено 80% легких. Однако об этом 70-летняя звезда узнала от медиков, когда ее переводили из реанимации в обычную палату.

Оказалось, что пока Бабкина была в больнице, болел и ее сын. Тогда главной в семье стала сноха Бабкиной — Татьяна. Звезда поблагодарила родственницу, которая все хлопоты взяла на себя.