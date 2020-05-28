Доктор Мясников рассказал о динамике распространения COVID-19 в России

Москва, 28 мая. В России регистрируется спад волны заражения коронавирусной инфекцией, подавляющее число случаев протекает бессимптомно. В перспективе COVID-19 не способен нанести большого ущерба, если не произойдет его мутации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий и практикующий врач Александр Мясников.

Доктор кратко описал динамику развития эпидемиологического процесса. В незащищенную популяцию жителей Земли пришел вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но несмотря на это, вирус начал терять силу, «фильтруясь» через иммунную систему людей.

«Но тут полностью применимы законы механики — помните про коробку передач в машине: «выигрывая в скорости, проигрываешь в силе!». Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и борясь с ними, теряет свою силу. То есть каждый раз попадая в организм, дальше идут немного ослабленный», — поясняет Мясников.

Таким образом волна заболевших ширится, однако через определенное время она начинает уменьшаться, поскольку чем больше людей заражено, тем быстрее вирус теряет силу, способность заражать и убивать, поясняет доктор.

«Вопрос: если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и прочее? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлет кривой более пологим», — поясняет Александр Мясников.

Он отмечает, что сегодняшняя статистика распространения коронавируса доказывает, что инфекция «выдохлась». По словам специалиста, вирус «насосался нашей крови и отвалился».

Напомним, ранее Мясников прокомментировал возможность снятия режима самоизоляции после 31 мая. Доктор поддержал отмену режима самоизоляции и добавил, что, по его мнению, в РФ карантина не было. Мясников привел в пример Францию и Китай, где «закрыли все и посадили всех по домам». Он призвал россиян учиться жить с коронавирусом, так как «ждать, что упадем в ноль» по показателям заболевших, не стоит.