Разин ответил Шнурову на слова о «продажности» звезд

Москва, 28 мая. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова за нелестное высказывание о «продажности» российских звезд. Мнением он поделился в соцсети Instagram.

Причиной конфликта послужили слова Шнурова о том, что «популярность большинства деятелей официальной культуры представляет собой фикцию». По его словам, звезды всеми силами пытаются создать видимость востребованности, накручивая просмотры в соцсетях, фальсифицируя лайки и покупая подписчиков.

Музыкант считает, что таким образом звезды напускают «морок» для условных «заказчиков» своих выступлений. При этом их интересуют не рядовые слушатели, а «бюджетные деньги и товарищи, их распределяющие». Большой «звезде» с продюсером, по словам Шнурова, основную кассу делают «не концерты за билеты, а всевозможные «дни города».

В ответ Разин назвал музыканта «гаденышем» с «поганым языком», которого «жаба душит».

«Сергей Шнуров говорит о сращивании артистов с публичными праздниками и бюджетными мероприятиями. Да кто тебя, гаденыша, с таким поганым языком, с матами может пригласить на День города? Это тебя жаба душит, что мы постоянно работаем на подобных мероприятиях», — написал Разин.

Продюсер считает, что его коллектив пользуется популярностью, так как в отличие от «Ленинграда» исполняет культурные и добрые песни без нецензурной лексики.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений на фоне пандемии коронавируса. Его высказывание высмеял Шнуров, после чего начался заочный конфликт, который уже прокомментировали многие звезды.