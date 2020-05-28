Глава Погранслужбы ФСБ Кулишов сообщил о рисках проникновения террористов в РФ

Москва, 28 мая. В России сохраняются риски проникновения на территорию страны участников международных террористических организаций, а также оружия и экстремистской литературы. Об этом в четверг сообщил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Он пояснил, что на данный момент противоправная деятельность наиболее характерна для казахстанского, украинского участков границы, а также кавказского направления.

«Сохраняются риски незаконного проникновения на российскую территорию членов международных террористических организаций, контрабандного перемещения через границу религиозно-экстремистской литературы, незаконного оборота оружия и боеприпасов», — сказал Кулишов в интервью ТАСС.

На сегодняшний день в рамках борьбы с незаконным пересечением границ сотрудникам ФСБ было выявлено более 1,1 тысячи лиц, причастных к той или иной террористической группировке. Кроме того, при ввозе в Россию обнаружено и задержано около 200 экземпляров экстремистской литературы.

Президент РФ Владимир Путин выступил с торжественной речью, в которой поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Данный праздник является одним из самых популярных в России и отмечается 28 мая. В этот день чествуют действующих и бывших военнослужащих Пограничной службы ФСБ России.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности.