Путин поздравил пограничников с их профессиональным праздником

Москва, 28 мая. Президент РФ Владимир Путин выступил с торжественной речью, в которой поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с днем пограничника. Лидер государства адресовал добрые слова сотрудникам погранслужбы и их близким.

«Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также поблагодарил пограничников за добросовестную службу, за верность долгу и присяге. Президент отметил, что в последние годы сотрудники погранслужбы не раз доказывали свой высочайший профессионализм и достойно выполняли даже самые сложные задачи, демонстрируя стойкость и силу духа. По его словам, нынешнее поколение с честью продолжает легендарные традиции.

Напомним, День пограничника — один из самых популярных в России профессиональных военных праздников, который отмечается 28 мая. В этот день чествуют действующих и бывших военнослужащих Пограничной службы ФСБ России.

Во вторник президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу работу оборонного ведомства в период пандемии. Были оценены итоги работы сотрудников Минобороны в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также эффективную, оперативную и успешную работу ведомства по строительству медицинских центров, в том числе в Дагестане и Воронеже.