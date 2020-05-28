Иммунолог призвал не спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19

Иерусалим, 28 мая. Глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим (Израиль), иммунолог Яков Беркун призвал не спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19, так как велик риск побочных эффектов.

Врач отметил, что современные технологии позволяют существенно сократить время исследований, проверки эффективности и безопасности вакцин. Если раньше разработка и проверка таких препаратов требовала десятилетий, то теперь счет идет на годы и месяцы.

Беркун напомнил, что во время эпидемии SARS в начале 2000-х годов прививку быстро разработали, но проверка длилась около пяти лет. В наше время технологии позволяют сократить сроки, однако на то, чтобы найти эффективную прививку, все равно нужно время.

Иммунолог отметил, что около 10 лет назад в Израиле массово использовали вакцину от ротавируса, который вызывал тяжелый гастроэнтерит. Однако вскоре врачи столкнулись с опасными последствиями прививок.

«Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле — он к тому моменту уже прошел первую и вторую фазу испытаний, — а когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает инвагинацию (разновидность непроходимости. — Прим. ФАН) кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», — заключил профессор.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии, возбудителем которой стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 3968 пациентов.