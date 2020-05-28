Профессор Лукашев назвал перспективы дальнейшего распространения COVID-19 в России

Москва, 28 мая. Коронавирусная инфекция останется в человеческой популяции навсегда. Однако в тех странах, где прошли сильные вспышки заболевания, новых разрушительных эпидемий не предвидится. Такой прогноз сделал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, академик РАН Александр Лукашев.

По мнению врача, наиболее вероятным сценарием развития коронавируса является то, что он станет обычным сезонным заболеванием.

«Но он уже не вызовет разрушительных эпидемий в тех странах, где были серьезные вспышки, как у нас, и никогда не будет угрозой в такой степени, как сегодня. По крайней мере, в Москве. Примерно четверть врачей уже переболели или были бессимптомно инфицированы. Какая-то часть людей к вирусу невосприимчива — тоже примерно четверть или треть», — заявил Лукашев в интервью «Известиям».

Он отметил, что в России складывается более стабильная ситуация с распространением заболевания. По его мнению, наша страна пошла по «среднему» принципу борьбы с пандемией. То есть, с одной стороны власти стараются контролировать распространение вируса и не допускать перегрузки медицинских систем, а с другой — медленно нарабатывают иммунную прослойку у населения.

Напомним, ранее специалисты объяснили, почему некоторые россияне не болеют коронавирусной инфекцией. По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, это может быть связано с биологическими, физиологическими причинами. У детей меньше образуется одного вида белка, который является рецептором этого вируса.