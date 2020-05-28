Спикер Рады призвал внести изменения в закон об исключительности украинского языка

Киев, 28 мая. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал внести изменения в действующий в стране закон об исключительности украинского языка. Об этом парламентарий заявил в интервью одному из украинских порталов.

Разумков утвердительно ответил на вопрос о необходимости изменения закона, отметив, что в нем есть положения, которые будут восприниматься негативно.

«Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно», — заявил Разумков.

По словам спикера Верховной рады, несмотря на то, что в парламент уже внесены соответствующие законопроекты, их нет в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует на Украине с середины прошлого года. Он предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно украинского языка.

Ранее Разумков подтвердил российскую принадлежность Крыма, заявив, что через некоторое время территории возвращаются на свою настоящую родину.

В эфире «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом) заявил, что в ближайшее время Крым не вернется в состав Украины. Однако, по его мнению, полуостров может вновь стать частью Украины, но для этого, по его словам, Украине нужно стать лучше России. При этом, добавил Разумков, Киев должен продолжить использовать старые методы против РФ — международное давление и экономические меры.