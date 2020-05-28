Профессор из Израиля рассказал, на что будет похожа прививка от COVID-19

Тель-Авив, 28 мая. Прививка от коронавирусной инфекции, которую в настоящее время разрабатывает множество лабораторий по всему миру, скорее всего будет похожа на прививку от гриппа. Она будет способна облегчить симптомы заболевания, но не полностью обезопасить от заражения, заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

Он отмечает, что на данный момент ученые пытаются найти решение, которое бы полностью предотвращало инфицирование, однако таких прививок практически нет. Наиболее реально, что вакцина будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует, считает ученый.

Беркун также отметил, что сейчас ученые идут различными путями и работают на платформе абсолютно разных технологий. Специалистами исследуются и ядерные кислоты на РНК и ДНК, и частицы, и фрагменты самого вируса. При этом некоторые лаборатории изучают ослабленный вирус. Предполагается, что это наиболее эффективно, потому что это больше похоже на настоящее заболевание, но сделать это технологически сложнее, поясняет ученый.

«Мы не знаем многого еще. Работает масса исследовательских институтов над разработкой прививки. На сегодняшний день более 100 препаратов проверяют. И поскольку мы даже еще не знаем, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19, мы не знаем, насколько будет эффективна прививка», — цитирует профессора РИА Новости.

Напомним, ранее профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова посоветовала не стремиться как можно скорее переболеть коронавирусом, так как чем позже человек заболеет, тем больше у него шансов получить более легкую форму COVID-19.