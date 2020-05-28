Миро раскритиковала Эрнста за рождение сына

Москва, 28 мая. Блогер Лена Миро раскритиковала гендиректора Первого канала Константина Эрнст из-за рождения сына в неравном по возрасту браке. Мнением она поделилась в своем блоге в «Живом журнале».

Блогер отметила, что считает аморальными отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в возрасте. Миро написала, что к «извращениям общество привыкает быстро». В то же время она сравнила неравные по возрасту браки с нацизмом и напомнила, что за 10 лет немецкое общество убедили в верности нацисткой идеологии.

Блогер считает, что после рождения детей у Дмитрия Диброва, Аллы Пугачевой и других немолодых звезд в обществе «стали думать, что это — норма». Но, по ее мнению, это не так.

«Когда младшие детишки Эрнста пойдут в школу, их папочке будет под 70. Когда начнут учиться, они его как раз похоронят. Я понимаю-понимаю, предвижу все ваши возражения, курочки: денег-то много, не пропадут детишки! Но разве только финансами измеряются в семье отношения? А как же любовь к отцу, его не будет им не хватать?» — написала Миро.

Об отношениях Константина Эрнста с актрисой Софьей Заикой СМИ впервые сообщили в 2013 году. Однако артистка рассказывала, что встреча с гендиректором Первого канала произошла во время подготовки к церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Девушка призналась, что была совершенно не готова к такому знакомству.

Слухи о свадьбе появились четыре года спустя. В прошлом году Софья Эрнст подтвердила информацию. Пара официально оформила отношения в Грибоедовском ЗАГСе без пышных празднеств. Семья воспитывает двух дочерей, разница в возрасте между супругами составляет 27 лет.