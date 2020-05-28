Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с Батыревым

Москва, 28 мая. Спустя менее чем год после свадьбы российская актриса Евгения Лоза объявила о разводе со своим супругом, актером Антоном Батыревым. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте. По словам Лозы, несмотря на это они с мужем остаются хорошими друзьями.

«Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своем браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна!» — объяснила Лоза.

По ее словам, люди редко интересуются причиной заключения брака. Однако повод для развода оказывается интересен всем. При этом актриса поспешила разочаровать своих поклонников и пояснила, что подробности о разводе с Батыревым она рассказывать не собирается.

«Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно», — написала она.

Напомним, ранее Лоза показала подписчикам, как она борется с коронавирусной инфекцией. На странице звезды в Instagram появился снимок из ванной комнаты, который не оставил фанатов равнодушными. На фотографии 35-летняя актриса запечатлена с тщательно намыленной головой на фоне душевой лейки. Поклонники заметили, что Лоза прекрасна «даже в душе».