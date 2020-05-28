Лена Миро обвинила Шнурова в плагиате

Москва, 28 мая. Скандальный светский блогер Лена Миро обвинила российского музыканта, лидера группы «Ленинград» в плагиате. По ее мнению, певец украл у нее тексты из блока для того, чтобы сделать собственную публикацию. Об этом Миро написала в своем LiveJournal.

«Сегодня к моему голосу примкнул еще один. Сергей Шнуров, наконец-то, перестал бухать, вошел, возможно, в остатки ума, посидел в моем блоге и пересказал мои статьи. Надо отдать Шнуру должное — пересказал довольно внятно. Молодец, Сережа. Давай сюда дневник. За толковый пересказ поставлю тебе «пятерку». Не верите, что Шнур со своим пересказом действительно заслуживает такой высокой оценки? Убедитесь сами, завистники!» — написала Миро.

Далее блогер приводит ряд цитат из своих постов, которые были сделаны в разное время и сравнивает их с выдержками из последней публикации Шнурова.Они касаются «накрученных» подписчиков в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой, а также качества концертов современных звезд российской эстрады. В конце Миро обращается к певцу и заявляет, что тот может попасть под ее «словесный каток» и не подняться.

Напомним, ранее Сергей Шнуров оказался в центре крупного скандала после стихотворения, которое он посвятил продюсеру Иосифу Пригожину. Бизнесмен высказал мнение, что артисты в период пандемии коронавируса оказались в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений. Шнуров высмеял его слова. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Во вторник продюсер пообещал певцу «мужской разговор».