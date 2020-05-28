Супруга Джигана показала наряд для дома с открытой грудью

Москва, 28 мая. Модель и бывшая супруга известного под псевдонимом Джиган рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна Оксана Самойлова показала сексуальный наряд для дома с открытой грудью. Соответствующим видео она поделилась в инстаграм-историях 26 мая.

Самойлова опубликовала запись, на которой примерила сексуальный образ. Модель предстала перед подписчиками в джинсах и укороченном худи с вырезом на груди, сообщает портал Woman.ru.

В феврале у Джигана и Самойловой появился четвертый ребенок, родившийся в США. Однако после этого ушел в загул и вел себя неадекватно. Кроме того, вскрылись факты измены музыканта.

Похождения рэпера закончились курсом лечения от наркотической зависимости. В этот момент Самойлова потребовала от мужа развода. Первое судебное заседание по вопросу развода Самойловой и Джигана состоится 15 июня.

Позже поклонники отметили, что супруги публикуют фото и видео из одного и того же загородного дома. Сначала Самойлова показала в Instagram как стрижет трехмесячного сына Давида. Чуть позже видео с малышом записал и отец. Кроме того, оба супруга выложили видео с дочкой Леей.

Тем не менее СМИ отмечают, что Самойлова не только не готова прощать Джигана, но и хочет отсудить у него половину доходов.