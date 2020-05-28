Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX после двух катастроф

Вашингтон, 28 мая. В США авиастроительная корпорация Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX, которое было приостановлено из-за нескольких катастроф. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В корпорации уточняют, что на данный момент выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон, штат Вашингтон. Тем не менее, в настоящее время на производстве сохраняются низкие объемы, так как компания вынуждена обеспечивать дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочем месте и повышения качества продукции. Однако в течение года Boeing планирует увеличить производство.

Напомним, полеты лайнеров модели 737 MAX были временно приостановлены с марта минувшего года в США и многих других государствах после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают технические недостатки одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей крушения вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет компании Lion Air, а в марте того же года — Ethiopian Air, в общей сложности погибло 346 человек. Boeing занимается ликвидацией этих недочетов, в настоящее время компания обновила программу обучения пилотов.