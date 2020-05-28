Пушков поддержал критику экс-канцлера ФРГ в адрес украинского посла

Москва, 28 мая. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил реакцию экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на критику со стороны украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Ранее в подкасте Die Agenda Шредер обратил внимание, что он уже говорил о бесполезности санкций и о том, что это касается и ограничений против России. При этом Шредер задался вопросом, почему его критикует «какой-то карлик с Украины». Журналист напомнил, что Мельник занимает пост посла, на это Шредер повторил, что он «просто карлик».

«Ай да Шредер! Откинув лживую политкорректность, назвал атаковавшего его киевского посла в Берлине «каким-то карликом с Украины». Высокомерно, конечно. Но если вы видите перед собой карлика, вы же не назовете его гигантом?» — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Чуть позже Пушков уточнил, что «Шредер назвал посла Украины в Берлине «карликом» в политическом смысле». Он напомнил, что китайский политик Дэн Сяо Пин хоть и был ростом всего 152 см, однако он считался политическим гигантом.

Ранее в интервью Der Tagesspiegel Шредер заявил, что санкции против России бессмысленны, поскольку они не в состоянии принудить ее к чему-либо. При этом он подчеркнул, что ни при каком президенте Крым не вернется в состав Украины. Недовольный этим высказыванием Мельник ответил, что Крым снова станет украинским еще при жизни Шредера.

Кроме того, недавно министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге потребовала снятия санкций с РФ. По ее словам, санкции приносят вред Германии. В марте бывший премьер-министр Брандербурга, глава Германо-Российского Форума Маттиас Платцек также поддерживал сближение с РФ.

Мельник в свою очередь назвал призывы немецких политиков «разжиганием пожара». Он заявил, что это «удар в лицо украинцам», а также «страдающим крымчанам».