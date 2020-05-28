Заслуженный врач России рассказал, как восстановить тело после самоизоляции

Москва, 28 мая. За время самоизоляции и продолжительного нахождения дома, мышечный каркас у многих людей мог сильно «рухнуть», потому к занятию спортом и восстановлению физической активности надо подходить более осторожно. Об этом заявил мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Он отметил, что после продолжительных нерабочих дней нельзя резко начинать «трудовые подвиги». А особенности это касается занятий на дачных участках или стройке, поясняет врач.

«В голове мы все мастера спорта и фитнес-леди, и фитнес-мены, но если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача», — сказал Кабычкин в эфире радио Sputnik.

Для того, чтобы начать заниматься спортом и физической активностью, врач посоветовал обратить внимание на ходьбу, дыхательные упражнения. Кроме того, хорошо подойдут подтягивания на перекладине, брусьях, отжимания от пола.

«Ходьба должна быть не меньше 10 километров в день или хотя бы 10 тысяч шагов, то есть 7 километров. Постепенно надо давать и мышечные нагрузки», — считает терапевт.

Напомним, ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина опровергла утверждения о пользе отказа от соли. Многие люди пытаются полностью отказаться от соли. Несмотря на то, что хлорид натрия присутствует в продуктах питания в натуральном виде, люди часто досаливают пищу. Однако врач пояснила, что соль нужна организму для работы мышц, хлор необходим для образования соляной кислоты, желудочного сока.