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Заслуженный врач России рассказал, как восстановить тело после самоизоляции

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Заслуженный врач России рассказал, как восстановить тело после самоизоляции

Москва, 28 мая. За время самоизоляции и продолжительного нахождения дома, мышечный каркас у многих людей мог сильно «рухнуть», потому к занятию спортом и восстановлению физической активности надо подходить более осторожно. Об этом заявил мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Он отметил, что после продолжительных нерабочих дней нельзя резко начинать «трудовые подвиги». А особенности это касается занятий на дачных участках или стройке, поясняет врач.

«В голове мы все мастера спорта и фитнес-леди, и фитнес-мены, но если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача», — сказал Кабычкин в эфире радио Sputnik.

Для того, чтобы начать заниматься спортом и физической активностью, врач посоветовал обратить внимание на ходьбу, дыхательные упражнения. Кроме того, хорошо подойдут подтягивания на перекладине, брусьях, отжимания от пола.

«Ходьба должна быть не меньше 10 километров в день или хотя бы 10 тысяч шагов, то есть 7 километров. Постепенно надо давать и мышечные нагрузки», — считает терапевт.

Напомним, ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина опровергла утверждения о пользе отказа от соли. Многие люди пытаются полностью отказаться от соли. Несмотря на то, что хлорид натрия присутствует в продуктах питания в натуральном виде, люди часто досаливают пищу. Однако врач пояснила, что соль нужна организму для работы мышц, хлор необходим для образования соляной кислоты, желудочного сока.

Заслуженный врач России рассказал, как восстановить тело после самоизоляции

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