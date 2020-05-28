Самбурская заявила, что мужчины отыгрываются на ней за свои неудачи и комплексы

Москва, 28 мая. Актриса и певица Настасья Самбурская пожаловалась, что окружающие ее мужчины «отыгрываются» на ней за свои комплексы. Соответствующий пост артистка разместила на своей странице в соцсети Instagram.

Актриса написала, что у нее нет сильного, большого «дяди», который смог бы отгородить ее «от всего плохого в этом мире», а также «обеспечить счастливую, спокойную, сытую жизнь», которая позволит артистке «только сумочки выкладывать каждый день новые в инстаграме». По словам Самбурской, своих целей ей приходится добиваться с большим трудом.

«Мне приходится с большим трудом добиваться своих целей. Но, к сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы», — отметила актриса.

Самбурская заявила, что ей «обидно и тяжело», и в первую очередь хочется спокойствия и заботы. Однако чем больше артистка пытается обрести спокойствие, тем более жесткие условия ей создают.

«Я устала от борьбы. Неужели этим «мужчинам», которые самоутверждаются за счет женщины, самим от себя не противно», — задалась вопросом артистка.

Ранее стало известно, что Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Она хочет получить от продюсера права на свои песни без компенсации. Причиной для расторжения контракта с центром стало то, что сотрудничество, по мнению Самбурской, не принесло должного результата. Однако директор Национальной музыкальной корпорации «Дробыш» Алена Макарова заявила, что ничего не знает об иске.