Солнцев опубликовал в Instagram фото обнаженной Валерии

Москва, 28 мая. Блогер и бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию российской певицы Валерии. На снимке популярная исполнительница запечатлена без одежды.

Фотография в аккаунте Солнцева появилась в среду. В подписи под снимком Солнцев привел цитату супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который в настоящее время находится в центре крупного скандала.

«В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы», — подписал снимок блогер.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявлял, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений на фоне пандемии коронавируса. Позже слова продюсера высмеял Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда».

Пригожин пообещал музыканту «мужской разговор». Соответствующий пост продюсер опубликовал у себя в Instagram. После, он отметил, что планирует пообщаться со Шнуровым после снятия режима самоизоляции.