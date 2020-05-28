Календарь с Гитлером и Гиммлером привел к скандалу в Чехии

Прага, 28 мая. Календарь с портретами Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле выпустило чешское издательство «Наше Войско», сообщает The Telegraph. Издатель оправдывает свой поступок тем, что просто хочет заработать.

Бизнесмен опубликовал электронную версию «нацистского» календаря на 2021 год для продажи на своем сайте. Его стоимость составляет порядка 1,5 тыс. рублей. Директор издательства Эмерих Дртина уверяет, что не желает продвигать идеологию нацизма.

«Этически календарь был на грани, но я здесь ничего не рекламирую. Все сделано ради выгоды», — оправдался он.

Как сообщает Пятый канал, выпуск календаря вызвал шквал критики. Активисты обвиняют чешское издательство в пропаганде нацизма. Израильский посол в Чехии Ян Хамачек назвал календарь аморальным и безвкусным. Чешские правоохранители расторгли договор аренды склада с «Нашим Войском».

@PolicieCZ:

„NEBYLO prokázáno, že pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti"



Nyní "Kalendář osobností třetí říše"



Emerich Drtina NAŠE VOJSKO

Uráží 6 milionů obětí.

Také mnohé z nás. pic.twitter.com/lAhy8IxVFi — Jan Neubauer (@neubJan) May 25, 2020

Отметим, ранее вышла игра Strategic Mind: Blitzkrieg, созданная украинской студией Starni Games. В ней демонстрируются альтернативные события Второй мировой, а игрок может играть за Гитлера и Третий Рейх. Игра от украинской студии позволяет игроку выиграть Вторую мировую войну за Германию. В трейлере к игре демонстрируется, как Гитлер принимает парад на Красной площади.

Пользователи Сети в пух и прах разнесли игру. Бурные эмоции вызвала не столько графика, сколько попытка переписать историю Второй мировой войны. Никого из интернет-пользователей не удивило, что над игрой потрудилась украинская студия. Пользователи отмечали, что это «выглядит не как трейлер какой-то там киевской игры, а как дешевый политизированный мультик, сделанный с целью оскорбления России».