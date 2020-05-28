Вирусолог призвал распространить выплаты на всех заразившихся коронавирусом врачей

Москва, 28 мая. Льготы и выплаты нужно распространить на всех заразившихся коронавирусом в ходе оказания помощи больным общего профиля специалистов. Об этом в четверг заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

«Поскольку врачи любого профиля заражались в разы чаще, чем население в среднем, считаю справедливым распространить льготы и выплаты для заболевших врачей на специалистов любого профиля», — призвал Лукашев в интервью газете «Известия».

По его мнению, в России на защиту взаимодействовавших с больными общего профиля врачей было использовано гораздо меньше ресурсов, тогда как зараженных коронавирусом среди них было много.

«Врачи неспециализированных отделений болели не реже, а возможно — и чаще, чем те, кто работал с COVID-19», — подчеркнул вирусолог.

Ранее согласно поручению президента РФ Владимира Путина в России на три месяца (апрель, май и июнь) ввели дополнительные выплаты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Врачам положена доплата в размере 80 тысяч в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи по 50 тысяч, а младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи по 25 тысяч рублей.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии, возбудителем которой стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 3968 пациентов, в том числе 101 медик.