Вирусолог предупредил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Москва, 28 мая. Ожидается, что смертность от коронавирусной инфекции начнет снижаться уже через неделю. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, в Москве вспышка COVID-19 идет на спад, а ситуацию в Москве можно охарактеризовать как положительную. Также Лукашев добавил, что в регионах, пусть и не во всех, тоже наблюдается спад заболеваемости.

Он отметил, что значительную роль в снижении числа новых заболевших сыграло требование носить маски. В то же время, эффективность перчаток, по его мнению – «вопрос дискуссионный».

Лукашев подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей властей является снижение заболеваемости и удержание эпидемии на контролируемом уровне. Полная ликвидация заболевания может в итоге обойтись слишком дорого как в экономическом, так и в социальном плане, заявил он, напомнив, что пока очень важно не допустить перегрузки системы здравоохранения. На данный момент российские власти справляются с этой задачей.

Сейчас система здравоохранения работает в большинстве регионов с нагрузкой около 50%, а уровень заболеваемости продолжает падать. Это означает, что Россия может приступать к постепенном ослаблению ограничений.

Лукашев предположил, что Россию, как и остальной мир, может ждать новая волна коронавирусной инфекции.

«Это наиболее вероятный сценарий. COVID-19 станет сезонным заболеванием. Но он уже не вызовет разрушительных эпидемий в тех странах, где были серьезные вспышки, как у нас, и никогда не будет угрозой в такой степени, как сегодня. По крайней мере, в Москве», — приводит его слова газета «Известия».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.