ВС США заявляют о поставках МиГ-29 из России, но не могут подкрепить свои слова доказательствами

26 и 27 мая 2020 года американское командование в Африке выпустило пресс-релиз, в котором утверждает, что ВС США имеют неопровержимые доказательства того, что Россия нарушила эмбарго на поставки вооружения в Ливию. Однако, анализ материалов, якобы подтверждающих перелет российских истребителей на аэродром в Эль-Джуфру, показывает несостоятельность американских слов.

Пресс-релиз американских военных

26 мая 2020 года Африканское командование ВС США разослало в мировые СМИ пресс-релиз, посвященный якобы имевшей место переброске российских реактивных истребителей четвертого поколения из России в Ливию. К тексту, снабженному комментариями командующего AFRICOM генерала армии США Стивена Таунсенда и командующего военно-воздушными силами Соединенных Штатов в Европе и Африке генерала американских ВВС Джеффа Харригяна, прилагались фотографии.

В целом пресс-релиз содержал обвинительную риторику в адрес России, которая якобы поддерживает одну из сторон ливийского конфликта и стремится «создать зону воспрещения доступа силам НАТО на южном фланге Европы». При этом пафос американских военных оказался смазан весьма сомнительной доказательной базой.

Например, генерал Таунсенд без заявил, что американцы отследили каждый шаг «русской операции» по переброске авиационной техники из России в Ливию транзитом через Сирию. Тем самым, мол, достоверно установлен факт нарушения эмбарго, введенного ООН на поставки вооружений в Ливию в 2011 году.

Однако, если проанализировать содержание пресс-релиза AFRICOM в сочетании с представленными американцами фотографиями, то оказывается, что военные США даже не могут конкретно указать, сколько же самолетов якобы оказалось на ливийской территории.

Первый снимок Эль-Джуфры

В самом тексте пресс-релиза говорится об одном истребителе. Видимо потому, что на снимке ливийского аэродрома Эль-Джуфра один и присутствует. Причем снимок сделан так, что различить какой именно самолет на нем запечатлен, не представляется возможным. Американцы сделали дополнительный квадрат, куда вывели якобы крупный план с увеличения. В квадрате изображен силуэт МиГ-29, то есть реактивного истребителя четвертого поколения, до начала ливийского конфликта на вооружении ВВС Джамахирии отсутствовавшего. Что же на снимке на самом деле, остается неизвестным. Современные технологии позволяют очень легко провернуть подобный фотомонтаж.

Однако в прямой речи генерала Таунсенда в том же пресс-релизе говорится об истребителях во множественном числе. Непонятно, почему на ливийском аэродроме Эль-Джуфра оказался, если верить американским снимкам, всего один самолет, ведь их, согласно пресс-релизу, должно быть пять.

Снимки базы Хмеймим

Видимо потому, что подчиненные снабдили главу AFRICOM фотографиями восьми российских самолетов: четырех МиГ-29 и четырех Су-35. Причем сделаны были фото на российской авиабазе Хмеймим. Сначала демонстрируются самолеты на взлетной полосе, затем отмечены пустые места, оставшиеся якобы после их вылета в Ливию.

С чего, однако, американская сторона предположила, что самолеты улетели в Ливию, а не заехали, например, в ангар или не составляли дежурное звено – непонятно. Исходные данные фотоснимков закрыты черными полями, что делает невозможным идентифицировать дату и место.

Новые снимки Эль-Джуфры

Более того, вечером 27 мая AFRICOM на своей странице в социальной сети «Твиттер» разместил еще две фотографии ливийского аэродрома Эль-Джуфра, сделанные якобы еще двадцатого числа этого же месяца. На этот раз американцы углядели там два самолета, однако лишь предположительно модели МиГ-29. Видимо уверенность в идентификации самолетов отсутствовала у них изначально, иначе бы не было никаких «предположительно». Но тогда откуда взялся самолет с силуэтом, похожим на МиГ-29 крупным планом в вынесенном квадрате на фотографии взлетной полосы Эль-Джуфры, появившейся ранее вместе с пресс-релизом?

Остается неизвестным, каким образом американцы отслеживали каждый шаг якобы перелета в данном регионе, если затрудняются определить, о каком количестве самолетов надо говорить?

Само качество снимков оставляет вопросы. Обычные, гражданские картографические сервисы, позволяют получить изображения более высокой четкости, не говоря о военных спутниках. И вновь оригинальные исходные данные фотоснимков не предоставлены. Вместо них вмонтированы вставки с датой, названием страны, аэродрома и т.д. черными буквами белом фоне.

Серия снимков с опознавательными знаками самолетов

Странным выглядит и утверждение Таунсенда о закрашенных опознавательных знаках, в то время как на фотографиях самолетов в воздухе, также опубликованных AFRICOM, знаки принадлежности к ВКС России отчетливо видны.

Снять такие фотографии американские летчики или беспилотники могли и в сирийском небе, где российская авиация выполняет задачи по воздушному патрулированию. А для пресс-релиза, похоже, использовали первые попавшиеся.

Видно, что на последнем фотоснимке, где изображен СУ-35, также закрыты данные или, возможно, убраны «лишние» элементы.

Серия снимков с самолетами без опознавательных знаков

На серии других снимков действительно предоставлены самолеты без опознавательных знаков. Редактор издания Politrussia, Руслан Осташко, ранее обратил внимание на абсурдность процедуры закрашивания опознавательных знаков в условиях наличия у большинства ведущих мировых держав современных средств идентификации военной техники, в том числе и боевых самолетов.

Среди прочего фото с гражданским лайнером выбивается из показаний, предоставленных пресс-релизом, где якобы перелет осуществляют 5-6 боевых машин. Для чего снимок был обнародован, неясно.

Похожие «доказательства» можно сделать на домашнем компьютере

Все эти снимки никак не подтверждают передачу российских самолетов армии Халифы Хафтара. Фотоснимки могли быть сделаны, когда угодно и в любом месте, возможно, еще во время активных боевых действий в Сирии, где истребители НАТО часто сопровождали воздушные суда ВКС РФ, выполнявших боевые задания.

К слову, фельдмаршал Хафтар, если решит обновить авиационный парк ЛНА, может обратиться далеко не только к России. Самолеты советского производства, в том числе модернизированные, имеются как в республиках бывшего СССР, так и в восточно-европейских странах, вошедших теперь в блок НАТО. Пример поставок ЛНА зенитно-пушечных ракетных комплексов «Панцирь» Объединенными Арабскими Эмиратами говорит о том, что схемы поставок возможны любые — даже США, обладая купленными у стран НАТО МиГами, могут перегнать эти машины в Ливию.

С таким же успехом можно взять любое фото и представить его как доказательство переброски самолетов, допустим, в Вашингтон. Ниже использован кадр из видео, сделанного американским военным самолетом-разведчиков Poseidon P-8A 26 мая 2020 года во время сопровождения его самолетами ВКС РФ над Средиземным морем. История широко растиражирована в СМИ, поэтому данное изображение легко верифицировать в сети интернет.

Как видно, доказательная база такая же надуманная, что и та, которую предоставило AFRICOM.

Странное поведение ВС США

Наконец, последняя серия снимков являются кадрами черно-белого видео крайне неудовлетворительного качества. Их даже можно спутать с кадрами какой-нибудь видеоигры, что неоднократно происходило ранее в подобных случаях.

Остаются открытыми вопросы о том, как и почему гипотетические российские летчики позволили подпустить к себе в небе самолет, способный произвести фотовидеофиксацию предполагаемого перелета. Почему часть изображений цветные, а часть черно-белые? Почему они сделаны с разной аппаратуры? Наконец, почему не опубликовано видео, с которого AFRICOM якобы выделило кадры самолетов? На это ответов нет.

Читая пресс-релиз AFRICOM стоит помнить, что в США имеются образцы самолетов советского/российского производства.

Самое главное, но не последнее. Если бы AFRICOM действительно имели весомые неопровержимые доказательства, то они не ждали бы до 26 мая 2020 года, чтобы опубликовать сними, по их версии, недельной давности, а обнародовали бы снимки сразу после предполагаемого перелета российских истребителей в Ливию. Кроме того, AFRICOM не сообщили о том, что обратились в международные инстанции с обвинением в нарушении эмбарго.

Мотивы пресс-релиза

Представляется, что причина для официального заявления структур Пентагона — это публикация канадского филиала информационного агентства Bloomberg от 20 мая 2020 года о появлении в Ливии четырех самолетов МиГ российского производства. Этот материал со ссылкой на американское издание был подхвачен рядом арабских ресурсов, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия в Триполи. Однако на первоисточнике публикация была удалена.

Другой пример того, что американское заявление, помеченное, к слову, меткой «Для немедленной публикации», было составлено оперативно и без должного качества — это явное стремление Таунсенда представить дело таким образом, как будто Россия направила самолеты для авиаподдержки добровольцев ЧВК «Вагнер», которая по неподтвержденным данным участвует в контртеррористической операции сил ЛНА в Ливии.

Более того, также как и в случае с самолетами, генералы ВС США апеллируют к ничем документально не подтвержденным данным. До сих пор реальных доказательств присутствия в Ливии россиян нет, в отличие от зафиксированных случаев участия боевиков из группировок Сирийской свободной армии, обученных и вооруженных американскими советниками, переброшенных в Ливию для участия в боевых действиях на стороне ПНС по контракту с турецкой частной военной компанией «SADAT».

Большая игра по-американски

В итоге в сухом остатке имеется ключевая фраза генерала ВВС США Джеффа Харригяна — русские, мол, хотят создать на ливийском побережье на долгосрочной основе зону воспрещения доступа силам НАТО. Получается, что американцы в очередной раз пытаются переложить вину за ситуацию в Ливии на другого. Ввергнув Ливию в гражданский конфликт, США стараются склонить на свою сторону союзников по НАТО, часть из которых поддерживает Хафтара, а часть — ПНС. Боясь утратить ведущую роль в решении европейских вопросов, Вашингтон манипулирует образом «русской угрозы», чтобы напомнить коллегам по Североатлантическому альянсу, кто является ведущей державой в мире.