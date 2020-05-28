Агилера восхитила поклонников откровенным снимком в халате

Вашингтон, 28 мая. Американская певица Кристина Агилера опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена с открытым декольте. Снимок восхитил ее поклонников, которые назвали певицу «королевой красоты».

На фотографии 39-летняя певица позирует в махровом белом халате на голое тело. Ее волосы собраны в пучок, а на лице – яркий макияж.

«Оставайтесь в уюте и спокойствии», — гласит подпись певицы под фотографией.

Пост Агилеры собрал 310 тысяч лайков. Большинству комментаторов понравилась эта фотография.

«Королева красоты!» — написал Агилере один из поклонников.

Ранее пользователь LiveJournal под ником My Crazy Stars составил список артисток, которым лучше выбирать более закрытую одежду.

Так, например, в списке значится зарубежная рэп-исполнительница Игги Азалия. Кроме нее звездами с неприглядными формами называются певицы Риана и Кристина Агилера, а также актрисы Скарлет Йохансон и Дженнифер Лопес.

Напомним, что американская модель с пышными формами Даниэлли Айала (Danielley Ayala) в мае поделилась секретом удачных кадров для Instagram.

Айала говорит, что для того, чтобы фигура выглядела на фотографии привлекательно, необходимо выбрать правильную позу. В качестве примера она показала кадр, на котором изображена полубоком, слегка наклонившись вперед, в бикини телесного цвета.