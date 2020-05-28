В ЛНА назвали источник слухов о применении армией современных российских самолетов

Триполи, 28 мая. Слухи о том, что в Ливию прибыли современные истребители для Ливийской национальной армии, распространяют СМИ, подконтрольные «Братьям-мусульманам» (террористическая организация, запрещена в РФ), чтобы дискредитировать репутацию ЛНА в глазах местного и мирового сообщества. Об этом заявил официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Ранее африканское командование ВС США (AFRICOM) распространило фейк о переброске боевых самолетов якобы для поддержки ЛНА. Заявление об этом появилось в официальном микроблоге AFRICOM в Twitter. В нем американские военные утверждают, что российские истребители якобы прибыли в Ливию с авиабазы в РФ транзитом через Сирию. По их версии, теперь самолеты передадут под управление действующих в регионе российских частных военных компаний, которые поддерживают ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Все время мы сталкиваемся с разного рода слухами и искаженной, лживой пропагандой в СМИ. Один из последних слухов, с которыми нам пришлось столкнуться это разговоры о том, что в Ливию прибыли современные истребители для ЛНА. Эти слухи стали распространяться по страницам и СМИ, подконтрольным «Братьям-мусульманам» для удара по репутации ЛНА в глазах местного и мирового сообщества», — подчеркнул Мисмари.

Представитель ЛНА уточнил, что у ливийской армии имеются технические бригады, инженеры, закончившие академии инженерных войск, ВВС, ПВО и ВМФ. В ЛНА служат техники очень высокого уровня.

«Начиная с 2014 года, эти техники выполняют ремонт самолетов и вводят их снова в эксплуатацию, весь авиапарк ЛНА это старые самолеты, которые ожили благодаря усилиям наших техников и инженеров. Все самолеты, которые выполняют боевые задачи с начала операции «Аль-Карама», прошли ремонт на территории Ливии», — уточнил Мисмари.

Представитель ЛНА категорически опроверг информацию о прибытии в страну каких-либо современных боевых истребителей для ЛНА, «потому что для этого должны быть определенные контракты, они весьма дорогие в обслуживании». Кроме того, он добавил, что подобный факт нуждался бы в одобрении международного сообщества на фоне действующего вето на поставки вооружения в Ливию с 2011 года.

«Это самолеты, не автоматы и не пушки, их не спрятать. Мы полностью отвергаем прибытие каких-либо самолетов за последние дни и годы», — заявил он.

Мисмари напомнил, что действия ЛНА, а также отражение наступления сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии привело к большим потерям с их стороны. Именно эти потери, по его словам, подтолкнули группировки сил ПНС к созданию слухов против ЛНА.

«Каждый раз, когда наши самолеты, начиная с 2014 года, выполняли успешно боевые задачи, эти группировки распускали слухи, что работали не наши самолеты, а французские, беспилотники ОАЭ и так далее. Очевидно ясно, что за распространением этих слухов и фальшивой информации стоят турецкие СМИ, а также сайты и издания террористических группировок», — резюмировал Мисмари.

Напомним, в настоящее время часть Ливии находится под контролем террористов ПНС. Его искусственно сформировали при поддержке 12 стран-участниц ООН. С 2014 года против боевиков силами ЛНА проводится антитеррористическая операция «Аль-Карама». Последние несколько месяцев кампания получила новый импульс, и солдаты ливийской армии освобождают новые районы Триполи от бандформирований.