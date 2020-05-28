Лавров рассказал о попытках Запада воспользоваться пандемией COVID-19

Москва, 28 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о попытках Запада воспользоваться пандемией COVID-19 для наказания неугодных им правительств. Мнением глава МИД РФ поделился в статье для китайского издания Global Times.

Министр отметил, что далеко не все оказались готовы пройти проверку пандемией.

«Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя», — пишет Лавров.

Министр указал, что некоторые страны стремятся воспользоваться ситуацией для «сведения счетов с геополитическими конкурентами» и «продвижения узкокорыстных интересов». Ситуация с коронавирусом обострила накопленные противоречия и сложившиеся негативные тенденции, подчеркнул он.

Лавров считает, что к неизбежным естественным последствиям пандемии добавляются «рукотворные», которые спровоцированы неспособностью определенной части человечества даже в условиях общей беды отказаться от мышления в духе «свой-чужой».

«Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира — хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки?» — задается вопросом министр.

Лавров считает, что пандемия показала примеры обусловленного «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит» дефицита гуманизма. К ним глава МИД РФ отнес спекуляции вокруг оказанной по просьбе правительств ряда стран российской помощи и попытки возложить вину за распространение коронавируса на КНР.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 3968 пациентов.