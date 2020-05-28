Москва, 28 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пандемия коронавируса стала еще одним наставлением к смирению, продемонстрировав, что перед большой бедой равны все страны и люди. Об этом он заявил в статье для китайского издания Global Times.

«Пандемия — еще и очередное наставление к смирению: перед большой бедой равны и страны, и люди - вне зависимости от географического положения, уровня материального благосостояния или политических амбиций. Коронакризис буквально отшелушил все надуманное и наносное, ярко продемонстрировав непреходящую ценность человеческой жизни», — сказал он.

Российский министр отметил, что ритм жизни планеты был изменен в считанные дни после распространения вируса. По его словам, испытанию на прочность подверглись международные отношения, а также экономика многих государств. В качестве главных последствий пандемии он указал экономическую рецессию, кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений.

Лавров предположил, что международному сообществу после окончания кризиса придется разработать систему солидарных ответов на подобные вызовы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.