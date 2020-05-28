Историк моды Васильев оказался в центре скандала из-за отказа помочь больному ребенку

Москва, 28 мая. Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев оказался в центре скандала после его спорного заявления о финансовой помощи детям.

Широкий общественный резонанс вызвали комментарии Василева в соцсетях. Как сообщила URA.RU Лейсан Александрова, мама девочки из Нефтеюганска, больной спинальной мышечной атрофией, к ведущему обратилась волонтер, которая помогает семье со сбором средств на лечение девочки.

Однако реакция Васильева оказалась неожиданной. Он назвал волонтера мошенницей, добавив при этом, что деньги больше нужны модельеру Вячеславу Зайцеву.

«Дом моды радует тысячи женщин, сотни тысяч женщин и Вячеслав Зайцев — это наша национальная гордость. Ребенок — больной или здоровый, радует пока только свою маму, папу и бабушку. Что вырастет — пока не знаем. Ребенок с ценою одной инъекции за 150 млн рублей в эпоху кризиса пандемии пока национальной гордостью не является. Лично я выбираю первый вариант», — написал историк моды.

Комментарий Васильева вызвал шквал критики. После того, как история начала набирать обороты, комментарии с его страницы были удалены.

Сам Васильев отказался комментировать изданию скандал. Александрова же опасается, что эта история навредит сбору средств для ее дочки.

«Я в шоке, что про детей можно говорить в таком контексте. Не ему решать, кому жить, а кому не жить. А ведь кто-то мог прислушаться к его словам», — посетовала она.

По ее словам, на данный момент семья собрала 14 млн рублей из 186 необходимых. Деньги нужны, чтобы пройти курс лечения в Америке, где выпускается лекарство от СМА.

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Вскоре за него вступился Иосиф Пригожин. Слова продюсера высмеял музыкант Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Во вторник продюсер пообещал солисту «Ленинграда» «мужской разговор». Позднее Шнуров опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники, и как в общем устроен российский шоу-бизнес.